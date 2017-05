La tragedia de Doña Dolores.

Doña Dolores, es una madre desesperada, con poco dinero busca en Coatzacoalcos a su hijo desparecido, desde hace tres años.

Un día policías estatales se lo llevaron. Fue en la época de Javier Duarte, durante ese régimen de terror.

“No pudimos buscarlos más, porque ya ve que para buscarlo más lejos, pos se necesita lo del pasaje, y pos nomas yo vine a hacer eso, a Palma Sola, mi esposo vino con Derechos Humanos.

No, no supimos nada de él, hasta ahorita.

Ahora sí, yo pensaba que lo tenían olvidado, que ya no, no, ahora si las autoridades, se, se olvidaron, pos ya no, nos ayudaron pero, me doy cuenta, doy gracias a Dios, que todavía nos tienen en cuenta, porque nos avisaron de que iba a haber la muestra aquí, por eso venimos nosotros”.