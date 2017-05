S-Habra transparencia en las finanzas municipales: Vasconcelos.

“No tiraremos el dinero, en tonteras,” afirmó Carlos Vasconcelos aspirante a la alcaldía de Coatzacoalcos, en la colonia Santa Isabel, al oeste de Coatzacoalcos.

Dijo que no comprará camisetas, banderines, o espectaculares para difundir su imagen.

Preguntó a los ahí reunidos, si las cosas seguiran como estan en la ciudad, por malos gobernantes.

Dejó entrever que las cosas pueden cambiar, si los habitantes deciden por un buen candidato.

En la cancha fe esa colonia, Vasconcelos, afirmó que lo que lo ultimo que se pierde es la dignidad, como le enseñó su padre José Vasconcelos Morales.

“Fui el único que no fui al debate. Es mejor debatir con ustedes”, destacó.

Ustedes como padres de família saben lo que he hecho, no he robado las arcas públicas”, señaló.

Destacó:

“Por que dejamos la comodidad de mi hogar?, vengo en los momentos difíciles para mi partido.

No soy igual a los que han afectado a Veracruz. Por eso vengo a dar ña cara.

De llegar al triunfo, prometió transparencia en las finanzas.