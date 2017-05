Secuestran a médico en Coatzacoalcos.

Un edico habria sido secuestrado a las puertas de su hogar, esta mañana de martes.

Fueron testigos vecinos del fraccionamiento Paraíso, sector situado al oeste de Coatzacoalcos.



Vecinos de la calle Félix Parra número 129, escucharon los gritos de un hombre que pedía ayuda.

Relataron que el medico se tiro al piso, en un vano intento i tentó de votar el plagio, pero, fue golpeado por los secuestradores, quienes se lo llevaron.

En el lugar, fue visto un auto Jetta blanco sin placas, donde fue subido el plagiado.

“Buen día vecinos, sólo para comentarles

que se llevaron a un vecino de nuestra calle, hoy entre 6 y 7 am, no sé mas al respecto, igual no se sabe algo mas, para que estén pendientes.

Ocurrió en Félix Parra #129 en la col. Paraíso”, precisó el mensaje.