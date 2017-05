Vasconcelos agradeció apoyo de habitantes del puerto.

En el antepenúltimo día de su campaña, el candidato, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, visitó la colonia Manuel Ávila Camacho, en donde agradeció el apoyo que durante años los vecinos le han proporcionado sin ser tiempos electorales, además de comprometerse a resarcir los problemas de inseguridad, servicios públicos, educación, acceso a salud y al deporte.

Habló sobre los programas productivos que serán realidad para los adultos mayores.

“No soy corrupto, yo conozco a quienes están conmigo, siempre he atendido las peticiones de ustedes, jamás me he olvidado de ustedes, pues me han abierto las puertas sea o no candidato, ahora, necesito que me apoyen, porque así puedo llegar a representarlos en el municipio para demostrar que pueden hacer las cosas”, expresó Vasconcelos Guevara al tiempo que mujeres y hombres de la colonia Manuel Ávila Camacho le refrendaron su apoyo para este 4 junio.

Por último, Carlos Vasconcelos dejó firme su compromiso de abrir un centro de mastografías para este 5 de junio, ya que la salud es una prioridad más allá de cualquier candidatura o ámbito político.