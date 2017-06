Rechazó Yunes Landa haber recibido dinero de Javier Duarte.

Nunca recibí un solo peso para mi campaña por parte de Javier Duarte, aseveró el senador Héctor Yunes Landa, al referirse a un audio que se difunde a través de las redes sociales, dijo en un comunicado.

Pese a que el audio se ha presentado de manera anónima, el legislador veracruzano, afirmó que tiene las huellas dactilares de Miguel Ángel Yunes.

Este tipo de actitudes del gobernador no son casuales ni recientes, es su histórico modus operandi para acallar las críticas, abundó el senador Héctor Yunes. Tajante aseguró que no dejará de señalar las corruptelas, los engaños y las falsas promesas de Miguel Ángel Yunes.

“Desde hoy le digo que sustituiré la lupa con la que he estado observando a su gobierno por un microscopio”. Recordó el adagio que reza que “los carniceros de hoy serán las reses del mañana” para recordarle al gobernador que ya solo le quedan 536 días de carnicero para asumir su papel de vaca.

Finalmente, dijo que persistirá en señalar los yerros de la actual administración veracruzana y de no temer ante este tipo de acometidas en su contra, pues los audios que ha difundido el gobernador son un juego de niños comparado con los señalamientos de pederasta que en reiteradas ocasiones le han hecho al gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares