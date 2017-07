Empresarios y reporteros inmiscuidos con la delincuencia:gobernador.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que que se investiga la relación Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H” con empresarios de Coatzacoalcos que prestaron sus nombres para que se abrieran negocios a partir de actividades ilícitas.

Igualmente indaga a 3 reporteros de Veracruz Puerto por posibles nexos con el hampa.

Indicó que se clausuraron dos bares y dos gimnasios que supuestamente pertenecía a Hernán Martínez Zavaleta, pero aclaró que se continuará revisando si contaba con más negociaciones en esa zona de la entidad veracruzana.

El,gobernador Yunes Linares manifestó que “El H” operaba en la ciudad de Coatzacoalcos desde el año 2006 y, sin embargo, la sociedad nunca denunció sus actividades.

“Lo que sí tenemos acreditado es que Hernán Martínez operaba en Coatzacoalcos con absoluta libertad desde el 2006 y se vinculó con personas del ámbito empresarial que sabían perfectamente que eran actividades ilícitas.

“No sólo no denunciaron, sino que se prestaron a aparecer como propietarios de bienes que eran de este delincuente (…) No debemos permitir que este tipo de personas se vinculen con la sociedad”, insistió.

Asimismo, anunció una recompensa de hasta un millón de pesos para quien proporcione información que permita localizar a un sicario de un grupo delictivo que opera en la zona de Coatzacoalcos y a quien se le atribuye ordenar la ejecución de una familia completa en esa ciudad ubicada en el sur de la entidad.

Se trata de Alaín López Sánchez, alias “La Liebre”, quien supuestamente es sicario de Hernán Martínez Zavaleta, alias “El H”, líder de un grupo delincuencial que fue detenido en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el transcurso de la semana pasada.

Reveló que Alaín López Sánchez se caracteriza por mantener una intensa actividad delictiva en la zona sur del estado desde hace varios años, ya que gozaba de libertad e impunidad.

Cuestionado sobre el papel que jugaron las corporaciones policiacas y ministeriales para permitir la operación de los jefes de plaza que fueron detenidos y abatidos en días pasados, el mandatario afirmó que se estudian dichos vínculos.

“Se está estudiando la posibilidad de que algún mando o algunas personas de las dependencias de seguridad o de procuración de justicia pudieran tener algún vínculo con la delincuencia organizada y sus actividades”, expuso.

También, advirtió que no permitirá que personas sigan acreditándose como periodistas en Veracruz para pasar información al crimen organizado.

Dijo que investigan a tres personas que trabajan en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río dando informes a grupos delincuenciales.

Sin dar más detalles, aseveró que los narcoreporteros se escudan en su credencial de prensa para brindar información a la delincuencia.

Dijo que ya se investiga el caso y que será en próximos días, cuando se dé a conocer más detalles.