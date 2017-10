Por no dar propina le dañan su auto.

Una dama agredida en la carretera Minatitlán_Coatzacoalcos hizo público este hecho.

“Hace aproximadamente dos hr. mi esposo y yo transitábamos por la carretera mina-coatza y fuimos victimas de un ataque violento por parte de las personas que están tapando los hoyos con tierra por no darles dinero, aparte de agredirnos con insultos le dieron al carro un palazo en la parte trasera y también le aventaron una piedra de gran tamaño ocasionándole un daño grave.

Este episodio de violencia fue denunciado en las redes sociales.

La agraviada relató:

“A que estamos expuestas las mujeres que tenemos que transitar por ahí constantemente?.

No es posible que nuestras autoridades sigan permitiendo que este tipo de gente bloqueen nuestras carreteras “según ” para arreglar algo que a ellos les compete.

Tocó un problema ancestral.

“Esta vía de comunicación cada vez se encuentra en peor estado y ni que decir si nos toca con lluvia y de noche, que esperan las autoridades que suceda, algún accidente de grandes consecuencias o que los que se vean involucrados en algún incidente sean familiares de ellos para que entonces si empezar a hacer algo?

La dama llamó a la conciencia social.

“Creo que es tiempo de empezar a hacer valer nuestros derechos ya vimos que unidos podemos hacer muchas cosas, por favor a todos mis contactos les pido que compartan esto y ojalá pueda llegar a oídos de las autoridades competentes y empiecen a hacer algo por nuestras carreteras que son una vergüenza.”

Sobre los agresores, apuntó:

“Afortunadamente nos auxilio la policía que transitaba por ahí y detuvieron a estos sujetos, pero llevamos mucho tiempo tratando de levantar la denuncia y por cuestiones burocráticas seguimos a las vueltas, sabemos que a estas personas las van a soltar pero no es justo que nos dejemos y nos quedemos callados.”

Insistió, en lo que considera es la raíz de un problema.

“Por favor no sigan apoyando a estas personas ofreciéndoles dinero, no se expongan a lo que nos sucedió a nosotros, espero que estén de acuerdo en mi comentarios y que se pueda difundir lo mas que se pueda, si Rubi logro su fiesta de 15 años no creo que unidos no podamos hacer algo de mas importancia para beneficio de nosotros mismos.”