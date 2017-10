Diabetes mellitus , una epidemia: Phinder.

El director, doctor Alfredo Phinder Villalón afirmó que la enfermedad, diabetes mellitus está catalogada como una epidemia, es el gran problema al que se enfrentan los gobiernos.

Relató que se tratan de reducir el número de complicaciones, ya no que no la padezcan, sino que no se compliquen.

Afirmó que muchas personas tenemos muchos factores hereditarios y no les hacemos caso.

También, anunció mejorará la atención a pacientes de hemodiálisis en esa institución local.

El director, doctor Alfredo Phinder Villalón señaló habrá una área destinada al paciente de Diálisis Peritoneal en ese centro hospitalario.

Phinder Villalón destacó que habrá seis camas, en lugar de una.