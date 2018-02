Clausuró Sat taquería en Coatzacoalcos.

Por no expedir facturas fiscales, el Servicio de Administración Tributaria SAT, clausuró la taquería ‘El Taconazo’ situada en el centro de Coatzacoalcos.

El negocio propiedad del conocido radiólogo Moisés Alor Guzman, situado en la avenida Morelos, está cerrado.

Está taquería tiene más de 60 años de tradición en la ciudad fue cerrada y puestos sellos de clausura, presuntamente, por presuntamente no expedir facturas electrónicas a los clientes.

La calcomanía colocada en el negocio dice: “Clausurado por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes facturas electrónicas, o expedirlas sin que cumplan requisitos fiscales”.

El artículo 83 del Código Fiscal de la Federación CFF, expone que es motivo de infracción, y el artículo 84 se estipula que la sanción iría desde los 290 pesos hasta los 13 mil 450 pesos, y en caso de reincidir la multa aumenta desde los 13 mil 570 a los 77 mil 580 pesos.

Faculta a las autoridades fiscales a clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a 15 días.