Policías presos por desapariciones forzadas en Veracruz.

Fuerzas especiales de la policía estatal en el gobierno de Javier Duarte, habrían participado en la desaparición de al menos 202 personas en varias partes de Veracruz.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas documentó 124 expedientes relacionados con estos ilícitos.

Así consta en la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/011/2017 que integró la Fiscalía General del Estado.

La FGE giró 22 órdenes de aprensión, a los exfuncionarios y funcionarios involucrados a quienes solo se les relacionaba inicialmente con la desaparición de 15 personas mediante fuerzas especiales que operaron durante el gobierno de Javier Duarte.

Según consta, la Secretaría de Seguridad Pública habría participado al menos en la desaparición de 202 personas en varios puntos del Estado.

Por esta razón fueron giradas un total de 22 órdenes de aprensión, inicialmente a los exfuncionarios y funcionarios involucrados solo se les relaciona con la desaparición de 15 personas.

Hay que precisar que las órdenes de captura que se giraron en contra de varios funcionarios y hasta el momento solo se habrían podido cumplementar 16.

De esta manera la mañana de este jueves, Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública; el ex director general de la Fuerza Civil, Roberto González Meza y el exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar Sánchez Tirado, fueron trasladados del penal a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec.

Se confirmó que ex funcionarios se les imputa el delito de desaparición forzada durante el gobierno de Javier Duarte.

Además, otros 13 elementos y ex elementos de la Policía Estatal también fueron llevados de la cárcel a los juzgados para la audiencia en la que se les relacionará con los delitos de lesa humanidad.

Asimismo, hubo órdenes de aprehensión en contra de José Nabor Nava Holguín, subsecretario y secretario de la SSP; del ex Director de Operaciones, José Manuel “N”; del ex Delegado de Seguridad Pública y ex Comandante de la Fuerza de Reacción, Manuel Alejandro “N”.

También, se perseguir al ex Delegado de la Secretaría y ex Director de la Policía Ministerial de Tamaulipas, Roberto Carlos “N”; un total de 22 elementos operativos de la Dependencia, todos, por su probable participación en la desaparición de personas.

>> Grupos especializados en desaparición

Versiones extraoficiales sostienen que durante la audiencia se revelará la existencia de dos grupos al interior de la SSP de fuerzas que se dedicaron a la desaparición de personas e inicialmente estarían relacionados al menos con 15 casos de desapariciones forzadas.

Esta unidad la integraban policías de élite que plagiaban a sus víctimas cubiertos del rostro, equipados con armamento militar y que se desplazaban en patrullas de la SSP para interrogarlas y obtener información incluso dentro del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad CEIS de El Lencero, para después desaparecerlas.

De esta manera se trata del primer caso a nivel nacional que llega ante un Juez bajo la nueva Ley General sobre Desaparición Forzada, ya que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas les imputa haber formado parte de una estructura organizada encabezada por Arturo Bermúdez.

Según la información que ha trascendido se implementó una política sistemática consistente en detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente a personas, misma que fue ejecutada en contra de miembros de la población civil, por lo que se consideran delitos de lesa humanidad.

Asimismo, se señala que Arturo Bermúdez, en su calidad de Secretario de Seguridad Pública, organizó el actuar del aparato de poder a su disposición, para ejecutar y encubrir esos actos.

Dentro de ese contexto, se inscriben los casos de las 15 personas anteriormente mencionadas, quienes fueron privadas de la libertad entre los meses de abril y octubre del año 2013, sin que, a la fecha, se tenga noticia de su paradero.