Localizan tortugas marinas muertas en playas de Coatzacoalcos.

Fueron encontrados varios cuerpos de tortugas marinas muertas en las orillas de la playa por el fraccionamiento Dunas, al oeste del puerto de Coatzacoalcos.

De acuerdo a los ambientalistas de Fauna Silvestre, estos ejemplares de tortuga marina no tienen exposición de vísceras por lo que pudieron haber muerto por contaminación del mar o por asfixia, posiblemente por residuos plásticos.

Esta no es la primera vez que el mar arroja especies marinas muertas a las playas de Coatzacoalcos; hace menos de un mes aparecieron varios peces muertos y apenas hace un par de días, un delfín muerto a las orillas del mar del Golfo de México.

Voluntarios de Fauna Silvestre Coatza participaron en un recorrido por la playa de Coatzacoalcos desde la colonia Dunas, que fue en donde se reportó a un delfín mular muerto hasta un punto intermedio hacia Barrillas.

Encontraron que había tortugas marinas muertas a lo largo de la línea de costa.

Los ejemplares encontrados presentan avanzado estado de degradación por lo que no hay presencia de órganos internos (vísceras) la piel en algunos de ellos no existe y no se puede determinar bien una posible causa de fallecimiento, se presume que murieron por asfixia.

Los ejemplares encontrados pertenecen a la Tortuga Marina Verde (Chelonia mydas)

Esta especie marina está sujeta a protección especial NOM059 SEMARNAT.

A pesar de los hallazgos múltiples de animales marinos muertos en playas de Coatzacoalcos, hasta el momento no ha intervenido la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente PROFEPA.