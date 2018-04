A joven de 17 años extirpan tumor gigante.

El Hospital Rural de Jáltipan del IMSS Prospera se extirpó un tumor de ovario de 15 kilos a una adolescente de 17 años originaria de La Florida, comunidad de San Pedro Soteapan.

Los médicos salvaron su útero y el ovario izquierdo, por lo que no tendrá impedimento a futuro de tener hijos, si ella así lo desea.

El vientre de Blanca Flor había comenzado a crecer sin razón desde octubre del año pasado, al tiempo en que lo hacían los comentarios de los vecinos de su comunidad. Todos pensaban que había quedado embarazada en su adolescencia. Nadie llegó a pensar que se trataba de un enorme quiste.

El 23 de abril, en una cirugía que duró cerca de 90 minutos, el equipo de cirugía del Hospital Rural de IMSS Prospera en Jáltipan al sur de Veracruz retiró el tumor de 15 kilogramos de peso, el que resultó de mayor tamaño al que los estudios de gabinete revelaban, mismo que empezaba a desplazar órganos internos, sin que causara afectaciones.

Aunque para el Doctor Miguel Jiménez Solorzano, director del hospital la operación no tuvo riesgos por las características del tumor, salvaron su útero y el ovario izquierdo. El peligro que corrió Blanca Flor fue que el tumor siguiera creciendo hasta alcanzar más de 20 kilogramos de peso y le impidiera tener descendencia.

Desde octubre de 2017 el vientre de Blanca Flor Rodríguez Cayetano originaria de La Florida, comunidad de San Pedro Soteapan, comenzó a crecer de manera acelerada, ocasionándole problemas para caminar y moverse, sin contar el dolor que sentía; además del malestar físico llegó el social, pues era señalada en su comunidad de estar embarazada.

“Me sentía mal, tenía dolores, no podía ni dormir o caminar, era mucho dolor, mi vientre creció muy grande como si estuviera embarazada, de hecho en mi pueblo creían que era un bebé, les decíamos que no, pero no me creían”, narró con sumo pesar Blanca Flor quien ahora se muestra profundamente agradecida con los médicos de IMSS Prospera.

Su mamá de nombre América Cayetano Cruz, quien se dedica a la venta de nopales y quelites en Acayucan, explicó que las molestias iniciaron desde agosto del año pasado, sin embargo desde octubre el vientre empezó a crecerle aceleradamente, causando una seria preocupación.

Por un fuerte dolor, Blanca Flor llegó al servicio de urgencias de Hospital Rural de Jáltipan en donde le realizaron los estudios y al detectar una tumoración la programaron a cirugía a la brevedad.

A minutos de ser dada de alta en el Hospital, Blanca Flor dice estar contenta y agradecida con Dios y con los médicos de IMSS Prospera que le permiten continuar con su vida normal, sin dolores y sin ese vientre grande.

“Mi vida será normal, sin peligro y sin dolor, ahora podré trabajar para ayudar a mi mamá, ella es la que siempre estar conmigo y me toca ahora hacerlo, esto es posible gracias a los médicos del IMSS, no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mi”, expresó.

La señora América asegura que de no ser por el IMSS Prospera, hubiera sido imposible operar a su hija en otro lugar, pues al ser de escasos recursos económicos tienen posibilidades limitadas, “que Dios llene de bendiciones al personal, que sigan teniendo ese corazón para atender a la gente como nosotros”.

El director del Hospital Rural del IMSS Prospera en Jáltipan y responsable de la cirugía de Blanca Flor, Miguel Jiménez Solorzano explicó que el tumor voluminoso pesa cerca de 15 kilogramos, el cual aunque por clínica y morfología es benigno, fue enviado a patología para descartar malignidad.

Durante la cirugía se percataron de que el ovario izquierdo y el útero estaban en condiciones normales por lo que buscaron la forma de salvarlos, al tratarse de una paciente de 17 años.

El especialista IMSS explicó que la tumoración de ovarios es común en la población adolescente, lo que es extraordinario es el tamaño del que tenía Blanca Flor.