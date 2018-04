Ex funcionaria de Fiscalía de Veracruz detenida.

La ex directora de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía del Estado de Veracruz, María del Rosario “N”, fue arrestada por su presunta participación en el ocultamiento de cuerpos durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.

La ex funcionaria fue detenida durante un cateo en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Coapexpan, en Xalapa, Veracruz.

Zamora González ingresó a las salas de Juicios orales para ser puesta a disposición de un juez.

Esta detención se suma a las del ex director General de Servicios Periciales y de la ex delegada de la Policía Ministerial, ocurridas el 3 de abril.

Los tres son señalados por su probable intervención en el ocultamiento y alteración de 13 cuerpos localizados en 2016 en un lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata.

El 19 de enero de 2016, fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, presuntamente por instrucciones de los ahora detenidos, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de seis cuerpos.

De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado.

Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo, ya había sido identificado como un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado SSP, desaparecido el 12 de enero de 2016 después de ser privado de la libertad por miembros de su propia corporación cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza.

Sobre los otros 12 cadáveres, que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues, según testimonios, fueron entregados a la SSP, entonces al mando del hoy vinculado a proceso por desapariciones forzadas, Arturo Bermúdez Zurita.