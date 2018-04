Policías Estatales habrían abusado de menor en Agua Dulce.

Acusados de secuestro y violacion, tres elementos de la Policía Estatal fueron detenidos y recluidos en el reclusorio de Coatzacoalcos.

Los elementos identificados como José Alberto R. C., Hipólito C. R. y Alejandro de la C. M., todos policías estatales, fueron denunciados por una joven de 16 años de edad, quien los señaló de haber abusado de ella y privarla de su libertad en Agua Dulce, al sur de Veracruz.

Los uniformados fueron detenidos por el delito de secuestro y violación de una menor en este municipio.

Los hechos ocurrieron el pasado cinco de febrero en el Parque Libertad, de donde la menor se encontraba con su novio de 19 años.

Familiares de la víctima presentaron la denuncia el pasado siete de febrero en la agencia del Ministerio Público Especializada en delitos contra la Libertad, Seguridad Social y contra La Familia, en el municipio de Las Choapas.

En la denuncia la menor relató que alrededor de las 10:00 de la noche se encontraba en el parque Libertad con su novio, cuando de repente fueron levantados por unos policías y trasladados a Tonalá.

La mejor fue abusada sexualmente por los elementos en el ejido El Tortuguero, delante de su novio que logró escapar de los uniformados, amenazando a la joven de no poner denuncia de los hechos.

Los tres sujetos detenidos eran elementos activos en la delegación de Seguridad Pública del Estado con base en Las Choapas, quienes fueron detenidos durante el pasado viernes.