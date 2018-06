Bajó 40 kilos y va por más.

El ejercicio, una alimentación sana y fuerza de voluntad suficientes para cambiar la vida.

Inés del Carmen Valladares Lavin de 41 años de edad, vecina del puerto de Coatzacoalcos, alejó de su vida las enfermedades crónico degenerativas.

Su secreto, bajó 40 kilos de peso y va por más.

¿Cómo le hizo?

Ella forma parte del Programa de Atención Social a la Salud PASS del Centro de Seguridad Social del IMSS.

Antes, con 120 kilos de peso, Inés del Carmen tenia problemas hasta para amarrarse las agujetas de los zapatos.

Un día, decidió iniciar con ejercicio y cambios de alimentación.

Médicos la invitaron a formar parte de un programa que el IMSS ofrece a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso.

Este consiste en recibir orientación alimenticia, acondicionamiento físico y ayuda mutua, le ha permitido a Inés del Carmen, conocer personas en su misma condición.

“Decidí hacer un cambio en mi vida por mi hijo, él tiene 12 años y necesita una mamá sana y activa; llegue a pesar 120 kilos me costaba trabajo incluso caminar, me di cuenta que si seguía así entonces podría enfermar de diabetes o hipertensión, y ya no podría disfrutar a mi hijo. Fue así como por iniciativa propia comencé a caminar y a comer más sano”, recordó.