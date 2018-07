Invaden terrenos con impunidad.

JORGE CÁCERES.-En Veracruz, la zozobra en tenencia de la tierra es tan grave que hasta las mismas instituciones de Gobierno sufren de invasiones en bienes inmobiliarios.

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) tiene invadidas más de 7.86 hectáreas a lo largo y ancho de toda la entidad; principalmente las afectaciones se registran en los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán.

De acuerdo a un reporte solicitado vía transparencia Infomex, el IPE reconoció que dentro la reserva técnica del IPE se cuenta con un total de 257.62 hectáreas para uso urbano para desarrollo de vivienda, pero de las cuales están siendo invadidas un total de 7.86 hectáreas.

Por esta invasión de terrenos se ocasiona un millonario perjuicio económico a la institución (IPE); el valor total de la superficie invadida equivale a 77 millones 625 mil 142 pesos.

Actualmente el IPE tiene 28 predios distribuidos en el estado de Veracruz ubicados en los municipios de Banderilla, Boca del Río, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Fortín, Minatitlán, Veracruz y Xalapa.

Del total de predios, hay una superficie invadida de 7.86 hectáreas por posesionarios irregulares cuyo quebranto a la institución equivale a 77 millones 625 mil 142 pesos.

En la zona sur de Veracruz están siendo invadidos 1.58 hectáreas, es decir, 15 mil 851 metros cuadrados de superficie de terrenos.

Las principales invasiones en la zona sur son en los municipios de Minatitlán y Coatzacoalcos; en el predio Cualipan y el fraccionamiento Las Brisas-Pensiones, respectivamente.

De acuerdo al IPE, ya se han interpuesto denuncias penales ante estos casos de invasión de bienes inmobiliarios propiedad de la Institución, aunque no precisó las causas penales o números de expedientes.

En Coatzacoalcos, la ubicación del predio invadido es en bulevar Del Bosque esquina Araucaria esquina Fresno del fraccionamiento Las Brisas.

En ese punto, el IPE tiene invadido más de 900 metros cuadrados de un área verde.

En el predio señalado como invadido está instalada una capilla, la San Francisco de Asís, por lo que presumiblemente la Diócesis de Coatzacoalcos estaría involucrada en esta ocupación ilegal con escrituras no regularizadas dentro un área de equipamiento urbano que es propiedad del Instituto de Pensiones del Estado.

Este terreno de 900 metros cuadrados que está siendo invadido por la Diócesis de Coatzacoalcos tiene un valor en el mercado inmobiliario por más de 2 millones 950 mil 248 pesos.

Según el IPE, ya hay una denuncia penal ante esta presunta invasión.

Mientras que en el caso de Minatitlán es quizás otro de los más graves; el predio Cualipan es el que está invadido y se ubica en las calles Tonatiuh esquina Centeotl No. 42 de la colonia Nueva Minatitlán.

Este predio en conflicto es de muy alta plusvalía; el valor comercial del terreno invadido es por 23 millones 47 mil 533 pesos por concepto de 14 mil 886 metros cuadrados con ocupación ilegal por parte de posesiones que decidieron asentarse en estos predios.

En este terreno invadido ubicado en Minatitlán hay asentamientos de viviendas de concreto, asícomo de casas de lámina y jardines de posesionarios.

ANARQUÍA

En Coatzacoalcos se tiene registro de por lo menos cinco invasiones de terrenos que en muchoscasos se disputa la tenencia en los juzgados.

Tal es el caso de los predios en Los Almendros, en la Santa María (ubicado al lado del Palacio de Justicia Federal), el Área Natural Protegida Jaguaroundi, los terrenos de Rabón Grande, así como

un terreno ubicado al lado del panteón Lomas de Barrillas.

Son 600 familias invasores que se instalaron en terrenos de Pemex, en la zona 8 de Rabón Grande.

En administraciones municipales anteriores se interpusieron cinco denuncias por fraccionamiento ilegal de terrenos en la ciudad, pero no se ha resuelto nada: los invasores persisten.

De acuerdo a informes extraoficiales, el principal responsable de la invasión de Rabón Grande es Andrés Canul.

En Mundo Nuevo, son más de 120 personas que se encuentran invadiendo hectáreas federales deárea natural protegida en resguardo de Pemex. La empresa ya interpuso denuncia penal pero tampoco se ha resuelto nada.

Frase

“En el delito de invasión y despojo, no hay justicia en Veracruz”.

Samuel Muñoz de la Rosa

Ciudadanos Unidos en Defensa de los Derechos Humanos

DATO

INVASIONES DEL IPE

Municipio con invasiones

Banderilla

Coatzacoalcos

Fortín

Minatitlán

Xalapa