Harán película “Los Demonio del Edén”.

CDMX.-La escritora y periodista Lydia Cacho reveló que los cineastas Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón producirán una película basada en su libro Los demonios del edén.

En entrevista para la revista Vanity Fair, señaló que tienen como nueve tratamientos de guión, y que en este momento están en la decisión de quién hará el papel de Lydia.

De acuerdo con la publicación, el proyecto se concretó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia FICM; sin embargo, la idea se había planteado años atrás gracias a la amistad que tiene Cacho con ambos directores.

“Estábamos desayunando Bertha, Guillermo y yo, y él me dijo: Ahora sí ya, llevamos años preparando esto, ahora sí tiene que salir”.

Lydia Cacho también detalló que la directora de la cinta será Patricia Riggen, quien previamente dirigió “Bajo la misma luna” y “Los 33”, el drama que recuperó la historia de los mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile durante dos meses. Asimismo, expuso que la productora Bertha Navarro también se unirá.

“Hemos trabajado tanto el guion que mientras más trabajamos, más me doy cuenta no solo que me convertí en sobreviviente, sino que puedo verlo de lejos. Puedo ya ver lo positivo de Los Demonios…”.

Los demonios del Edén es una investigación periodística que se publicó en 2005 y destapó una red de pornografía infantil que supuestamente es protegida por políticos y empresarios como Jean Succar Kuri, el exgobernador de Puebla, Mario Marín; el priista Emilio Gamboa y el actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El libro la llevó a ser víctima de represalias.

“No es una cinta que va a dejar a la gente que salga arrastrándose y diga ‘esto ya se fregó’. Cuando la gente entre a verla verá todo lo que sucedió y cuando salga, saldrá movilizado”.

MEDIDAS CAUTELARES

El libro desde hace años se ha ventilado que es biografía de episodios poco agradables para la cantante; e incluso Lydia Cacho y Random House Mondadori fueron demandados por Edith Encalada por daño moral, llegando el caso hasta la SCJN donde según Edith los ministros se dejaron influenciar por el poder que Lydia Cacho ha ganado en la prensa a partir que dió a conocer la historia de la adolescencia de Edith.

En medio de ese litigio teniendo una sentencia por daño moral Lydia tampoco se detuvo y realizó el documental “Los demonios del edén” de nuevo utilizando sin autorización el testimonio y fotografías de la cantante, y sus familiares; lo mismo hará próximamente ya que Lydia declaró para la revista Vanity Fair que de nuevo utilizará la vida íntima de Edith Encalada narrada por ella misma a la entonces activista.

Edith ha acusado que Lydia se presentó con ella y con sus familiares como presidenta de su entonces fundación CIAM Cancún, en octubre del 2003, tiempo en el que Edith aceptó la aparente ayuda desinteresada que Lydia le proporcionó sometiendo a Edith a una especie de secuestro ya que a esta no se le permitía ni salir, ni hablar por teléfono con sus familiares, teniéndola en ese cautiverio ha Edith se le empezó a enviar a unas oficinas que resultarían ser una agencia de noticias donde descubrió que Lydia estaba reportando vía telefónica a un programa de noticias la situación legal que estaba enfrentando al haber denunciado a Jean Succar Kuri.

Fue entonces que descubrió las mentiras de Lydia Cacho y que se había vuelto sin su autorización portavoz de su historia revelándola a la prensa; rompiendo así la secrecía que se le prometió en dicha fundación; lo que le valió a Lydia que Edith dejara el CIAM y rompiera todo relación con la activista desde marzo del 2004.

Pero Lydia no pudo dejar de pasar la oportunidad de ocupar otra vez los reflectores y las ganancias que le ha generado la historia de Edith Encalada y desde aquel entonces hizo de un doloroso caso para la cantante productos lucrativos que van desde la venta de libros, documental, conferencias, y ahora la anunciada película por estos reconocidos cineastas.

Antes estos hechos Edith manisfestó que va a solicitar pronto medidas cautelares y el Dr. Juan Manuel Estrada, premio nacional de derechos humanos 2013, 2014, y Nominado al premio Nobel de La Paz 2018 la representará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intentado frenar los abusos de los que ha sido víctima.