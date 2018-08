Dormir bien, para estar bien: IMSS.

Un buen sueño contribuye a la salud física y mental que permitirá un desempeño favorable en las actividades cotidianas.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS Delegación Veracruz Sur recomiendan a la población en general dormir 8 horas durante la noche.

Dijeron que descansar adecuadamente ayuda a gozar de un buen estado de ánimo, controla el estrés y ansiedad, trastornos ocasionados por el estilo de vida agitado, presiones en el trabajo o situaciones sentimentales.

Señalaron que al momento de conciliar el sueño, el cuerpo y los sentidos en general se desactivan con el objetivo de reposar y recuperar las energías gastadas durante el día, esto último gracias a la oxigenación de las células.

Alertaron que las consecuencias de no dormir bien, van desde el desarrollo de enfermedades de tipo cardiovascular, falta de atención y concentración e irritabilidad.

Para alcanzar un sueño prolongado o profundo recomendaron determinados hábitos durante la noche como: no utilizar el teléfono celular con la luz apagada ya que no solo daña los ojos, sino programa al cerebro con el brillo y este registra que aún es de día, lo cual dificulta la concentración para dormir; no consumir alimentos altos en grasas y azucares y practicar la lectura 15 0 20 minutos antes de descansar.

Refirieron que al no haber gozado de un buen periodo de sueño, no se deben correr riesgos, al manejar un automóvil o realizar algún tipo de actividad que comprometa la integridad física ya que pueden presentarse accidentes.