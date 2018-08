En Veracruz se infla la obra pública.

JORGE CÁCERES /Fotos.- GELACIO VERGARA. _En el estado de Veracruz, los contratistas de Obra Pública trabajan a precios inflados hasta del 3 mil por ciento, acusó David Hernández Temoltzi, presidente de la asociación civil Reclamo Ciudadano.

En entrevista, el ombudsman aseguró que en los trabajos de ampliación de 4 carriles de la ex caseta hacia Nuevo Teapa, el Gobierno Federal solo lleva un 25% de avance en los trabajos y la Secretaría de Comunicaciones ya se gastó 865 millones de pesos en menos de 8 kilómetros.

“En el estado de Veracruz las obras se llegan a inflar el costo hasta del 3 mil por ciento; por ejemplo el Túnel Sumergido su costo inicial era de mil 300 mdp y fue terminado con un costo de 6 mil 200 mdp; la reparación del puente Coatzacoalcos 1 fue por mil 100 mdp, una cifra inaudita. Tan solo para construir un puente nuevo se necesitaría 900 mdp”, criticó.

El ingeniero aseguró que no solamente se encuentra dañada la carretera federal que conduce hacia Villahermosa, sino que también el Gobierno Federal incumplió su promesa de ampliación a 4 carriles del tramo de la ex caseta hacia Nuevo Teapa. El tramo carretero que abarca Coatzacoalcos-Nanchital- Agua Dulce siempre ha estado en malas condiciones; se han presentado accidentes y hasta tragedias fatales por el mal camino, reconoció el presidente de Reclamo Ciudadano, AC.

“La reparación de este tramo lo tiene una constructora; mensualmente se le da una cierta cantidad a la empresa. Pero yo no veo ningún avance, siempre está en las mismas condiciones, he pasado y no le han dado ningún mantenimiento a esta carretera, acusó.

AMPLIACIÓN A 4 CARRILES

Uno de los compromisos gubernamentales de Enrique Peña Nieto, el deber firmado número 233, fue la ampliación a 4 carriles de la carretera federal costera desde el tramo de la ex Caseta pero no

ha sido cumplido.

“Dijeron que antes de tres años iba a quedar esa ampliación del tramo carretero pero no ha

habido avance, solamente se ha cumplido en un 25% y ya se han gastado 725 millones de pesos”,

expuso.

La ampliación carretera solo son 9 kilómetros y ya se han gastado 725 millones de pesos en solo un 25% de avance de obra; eso quiere decir que cuando terminen la obra habrá costado más de 3 mil millones de pesos, comparó.

“Es una cantidad millonaria inaudita para tan solo 9 kilómetros, fustigó.

“Yo encontré una constructora en Xalapa y me cotizó que ella haría el trabajo de ampliación a 4 carriles por tan solo 250 millones de pesos y que lo terminaría en un año, expuso.

“Este año etiquetaron 140 millones de pesos para seguir con la ampliación carretera pero ese dinero lo aplicaron en pagar adeudos con las constructoras que solo llevan el 25% de avance. Desconocemos hasta cuando se terminara esta obra, expuso.

La obra inició en el 2015 y ya estamos en el 2018 y no hay fecha para cuándo terminen, dijo.

