Marchan taxistas en apoyo a compañero.

Un grupo de taxistas marcharon sobre Avenida Universidad en Coatzacoalcos, en apoyo a su compañero Rafael Cruz Vázquez, quien es señalado como responsable del accidente donde falleció una joven y otro más quedó cercenado de una pierna.

“Me están culpando injustamente por algo que yo no cometí.

Más que nada es una marcha pacífica por la injusticia que se está haciendo, soy inocente y no me voy a declarar culpable de algo que yo no hice”, expresó.

Los ruleteros exigieron Justicia en este caso toda vez que el joven se pasó el alto, lo que provocó el trágico accidente.

El padre de la fallecida llegó al sitio para pedir que respeten la memoria de su hija.