Recomienda IMSS alimentar e hidratar bien a los niños.

Un niño bien alimentado, hidratado y descansado tiene un mayor aprovechamiento escolar, pues cuenta con la energía necesaria para centrar su atención en las actividades educativas que realiza, de ahí la importancia de que en el periodo de clases que está por iniciar, los padres les procuren un óptimo sueño, higiene y enviarlos a las aulas desayunados y prepararles refrigerios saludables para el refrigerio, recomienda la nutrióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social María Magdalena Hernández.

Destacó que los hábitos de alimentación deben forjarse desde la infancia y se conviertan en estilos de vida en la adolescencia y en la edad adulta, para ello es importante darles buenos ejemplos de manera que en el núcleo familiar los desayunos, comidas y cenas sean variados y con alto contenido nutricionales, limitando o mejor aún eliminar la ingesta de refrescos y bebidas industriales, apostándole más a lo natural.

Como un desayuno saludable previo a la entrada a la escuela, ejemplifica: un vaso de leche, una o dos enfrijoladas con su respectivo queso, una porción de verdura o fruta y para el recreo ponerles suficiente agua simple de preferencia o de fruta con poca azúcar, fruta o verdura, pues esta colación cumple las veces de refrigerio para que al salir de clases y llegar a casa, se proceda entonces a la comida.

“La idea es que los niños y adolescentes durante el receso consuma algo ligero, porque en ocasiones se comete el error de que el desayuno previo a las actividades escolares lo omite, o es muy ligero, durante el receso comen en abundancia y al salir, no tienen apetito y no efectúan la comida como debe ser, dado que no hay suficiente tiempo para la digestión”, apuntó la nutrióloga.

Respecto a la hidratación destacó que es muy importante, especialmente durante la temporada de calor, de forma tal que es recomendable ingerir agua simple en grandes cantidades y de ninguna manera sustituirla por juegos o refrescos, que solo favorecen el desarrollo del sobrepeso y obesidad y con ello se predispone el desarrollo de enfermedades como diabetes e hipertensión.