Previenen violencia Obstétrica en el IMSS.

Alrededor de 124 médicos, enfermeras, personal de acción comunitaria y directivos provenientes de las diferentes unidades médicas rurales, participaron el curso taller “Prevención a la Violencia Obstétrica”.

Esta actualización abarcó temas como son Derechos humanos, Trato digno y Atención en la calidad del embarazo, parto y puerperio, por mencionar algunos, a cargo especialistas y académicos del programa IMSS-Prospera.

Tópicos en los que a su vez se sensibilizó al personal de Salud, que brinda el servicio médico en las zonas rurales y marginadas, sobre la importancia de reforzar la atención con calidad y calidez.

“Ustedes tienen ya conocimiento de que deben abstenerse de llevar a cabo procedimientos y/o administrar medicamentos sin justificación médica; no imponer a las mujeres métodos de anticoncepción; no condicionarlas, ni coaccionarlas para obtener la aceptación de un método anticonceptivo; no utilizar lenguaje ofensivo, humillante, discriminatorio o sarcástico”, dijo Jorge Tubilla Velasco, delegado regional en IMSS Veracruz Sur, a los asistentes al curso taller.