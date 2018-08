Damnificados reciben ayuda en Coatzacoalcos.

El Gobierno Participativo de Víctor Carranza Rosaldo, entregó material de construcción a la señora Dominga Izquierdo López, vecina de la colonia Veracruz, afectada en sus bienes por un tornado el pasado 6 de julio.

“La ayuda que solicité si me la dieron, me apoyaron con gravilla, blocks, cemento y varillas. Le doy gracias al presidente municipal, Víctor Carranza Rosaldo, que me apoyara para rehacer mi barda”, declaró la señora Dominga Izquierdo.

Personal de la dirección de Participación Ciudadana, a cargo de Nadia Montaño, entregaron material de construcción a varios damnificados de la colonia Veracruz y Manuel Avila Camacho.

“Fue como el mediodía, en la tardecita

Escuchamos el viento que volaba las hojas, sentimos que se cimbró la casa, porque la raíz del árbol arrancado estaba debajo de la casa”, describió la señora Beatriz Nava Ramírez, vecina de la avenida Flores Magón.

Calculó que el tronco del Ficus tenía unos 10 metros de altura, agradeció a Dios que no les cayó encima, sólo tiró una parte de la barda.

El Gobierno Participativo le entregó para reconstruirla, gravilla, armex, cemento y blocks.

Más de 500 mil pesos erogó el Gobierno Colaborativo que preside Víctor Carranza Rosa, en ayuda, entrega de material de construcción a unas 20 familias afectadas varios meteoros, que azotaron la ciudad el pasado 6 de julio.