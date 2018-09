Acusan a CFE por muerte de ganado.

JORGE CÁCERES

Ixhuatlán del Sureste.-

La subestación eléctrica Nanchital II de la Comisión Federal de Electricidad CFE representa un verdadero peligro en la zona rural del sur de Veracruz.

En este año han muerto electrocutadas cuatro cabezas de ganado al toparse con descargas eléctricas de las torres de CFE que conducen hacia la Subestación Eléctrica Nanchital 11 que abastece de energía los municipios de la región.

Los pobladores de los ranchos La Victoria y San Carlos ya no solo exigen que se les pague los animales muertos por las descargas eléctricas, sino que tienen miedo que la vida humana de los jornaleros se encuentre en peligro.

La última muerte de bovino por electrificación fue este 11 de septiembre, cuando un novillón fue impactado por un cable de tensión de una torre eléctrica, que le ocasionó una muerte fulminante.

Antes, los vaqueros de los ranchos San Carlos y La Victoria ya habían interpuesto quejas ante la CFE por el peligro que representa la subestación eléctrica Nanchital II, pero hasta ahorita no han recibido respuesta alguna de la empresa.

El pasado domingo 15 de julio de este año se escuchó una fuerte explosión eléctrica en los postes de la CFE que pasan por el rancho La Victoria; se generaron chispas tras el estruendo. Dos animales de ganado habían sido electrocutados.

En total ya son cuatro vacas muertas por las descargas de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo a los pobladores, otro caso fue el 5 de mayo de este año, cuando una novillona que se encontraba pastoreando por esa área, murió electrocutada por una descarga eléctrica.

Los propietarios de los ranchos exigen el pago de 20 mil pesos por cada novillona muerta por estas fuertes descargas.

CFE INVADE TERRENOS PRIVADOS

La Subestación eléctrica de Nanchital II –que abastece de energía tanto a la industria, comercio y habitantes de la zona sur- se encuentra invadiendo por lo menos 22 hectáreas de terrenos privados, según acusaron los rancheros.

La CFE enfrenta una demanda ante un juzgado federal por el pago de afectación de 22 hectáreas que ilegalmente está ocupando la Comisión a través de postes de luz y cables de tendido eléctrico hacia la Subestación.

La subestación Oriente Coatzacoalcos Veracruz -Subestación Nanchital II con capacidad de voltaje 115/34.5-138-KV.4 13.8-4/34.5 KV se encuentra dentro el rancho San Carlos, ocupando 22 hectáreas de manera ilegal e irregular.

La invasión de terrenos no solo es por la subestación eléctrica, sino también por los derechos de vía en el tendido de postes eléctricos, ya que la CFE se apodera de 35 metros como derecho de vía por cada torre, según dijeron los propietarios de los ranchos.

El rancho San Carlos –donde se encuentra la Subestación eléctrica Nanchital II- es de 77 hectáreas de las cuales 22 están siendo invadidas por la CFE, mencionó Saturnino Aguilar Zárate, propietario del rancho San Carlos.

Desde el año 2009, interpuso una demanda ante un juzgado federal para el pago de indemnización a sus terrenos para hato ganadero.

“La CFE pretende imponer procedimientos para el pago de las afectaciones, lo cual es incorrecto, porque el agraviado soy yo”, mencionó Saturnino Aguilar.

La gente que vive en ese sector y cuyo modus vivendi es la ganadería y el cultivo, están inconformes por los daños que ha causado la CFE con estas invasiones a sus parcelas.

Amenazaron con bloquear los accesos a la Subestación y los pasos de servidumbre si la CFE no paga las afectaciones correspondiente por esta infraestructura irregular.

EL DATO

NANCHITAL II

La Subestación eléctrica de CFE Nanchital II es la responsable de abastecer de electricidad a los municipios de Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán.

También abastece de luz a El Chapo, El Túnel, El Guayabal, Moloacán, Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo, Emiliano Zapata, Ejido San Antonio y Coyolar.

Así como también La Ceiba, El Limón, ejido Lázaro Cárdenas, Felipe Berriozabal, J. Aldana, Dante Delgado, Zapotal, Cuichapa, Trancas Viejas, Arroyo Blanco, Tlacuilolapan, Acalapa, Unidad Militar, Las Águilas, ejido Tlacuilolapan, Acalapa 1 y Francisco Villa.

De igual forma Palma Sola, ejido Kilómetro 39, San Lorenzo Mezcalapa, San Martín, Tacomango, Parcela Industrial, La Florida, además de las colonias Aviación, 18 de Marzo, Militar, Agraria y Lázaro Cárdenas.