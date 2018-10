Levantaron a petrolera que participa en planilla para derrocar a la lideresa Edith Carrillo.

Ya interpuso una denuncia ante la FGE. Sus agresores le advirtieron que abandonara su lucha sindical en los próximos comicios.

JORGE CÁCERES

COATZACOALCOS, VERACRUZ.-

Una trabajadora petrolera dentro la planilla que aspira la Secretaría General de la Sección 31 sufrió un ‘levantón’ en las afueras de Chedraui 2 por sujetos desconocidos que le amenazaron que se retirara del proceso electoral.

No fue revelado el nombre de la trabajadora petrolera sindicalizada de la Sección 31 por temor a represalias pero la víctima ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional, confirmó ayer Victoria Redondo, petrolera sindicalizada que aspira a la candidatura a la Secretaría General de la Sección 31.

El levantón ocurrió el pasado lunes 15 de octubre a las 16:30 horas, en las afueras del edificio inteligente de PEMEX cerca de Chedraui 2 en la colonia Rancho Alegre de esta ciudad de Coatzacoalcos.

De acuerdo a Victoria Redondo, quien es la contendiente para la planilla Blanca de la Sección 31, el motivo del levantón fue claro: los sujetos le amenazaron que se retirara dentro el proceso electoral para suceder a la lideresa Edith Carrillo.

“Mandaron un mensaje claro y directo; realmente no les puedo decir mucho por las investigaciones que está haciendo la Fiscalía y de la compañera que interpuso la denuncia. Todo el equipo de trabajo estamos con miedo por todo lo que se está suscitando y ya levantamos las denuncias pertinentes. A la compañera la amagaron… no identificó a sus agresores”, explicó Victoria Redondo.

En las vísperas de las elecciones sindicales de la Sección petrolera 31, ya se muestran visos de violencia. También el fin de semana pasado dos compañeros de la planilla blanca fueron amedrentados por una funcionaria sindical y dos comisionados sindicales afines a Edith Carrillo.

Vicky Redondo es una trabajadora petrolera con antiguedad de 29 años de la Sección 31 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ella aspira a la dirigencia sindical y ayer viernes fue a meter un oficio a la actual directiva para que informe sobre hora y fecha de la convocatoria de las elecciones.

Sin embargo, el personal de la Sección 31 no la dejaron pasar a las oficinas. Ella interpondrá un recurso de queja con testimonio de Notario Público ante esta negativa de la dirigencia sindical.

De acuerdo a la petrolera, en otras secciones sindicales ya han habido “madruguetes” contra compañeros petroleros antagónicos a los grupos sindicales que mantienen el poder.

“En la Sección 10 los madrugaron con la convocatoria, ya no pudieron inscribirse. No queremos que en Coatzacoalcos pase lo mismo, no vayan a sacar la convocatoria sábado o domingo, y el lunes sean las votaciones”, explicó la trabajadora.