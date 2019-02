Taxista violador ronda Coatzacoalcos.

Criminal taxista intentó violar a su pasajero en Coatzacoalcos.

Al no lograr su cometido, el agraviado fue golpeado y despojado de sus pertenecías.

El joven estudiante Nicolás “N”, en las primeras horas de este sábado-3 am- regresaba del antro, según narró.

“Iba regreso a mi casa, afuera del antro UP tomé un taxi, para mi desdicha ya le había pagado y me fui confiando … me medio dormité en el taxi, después me intentó violar pero pasó que como me rehusé me empezó a golpear se metió entre el callejón que está entre Cobaev y Conalep y ahí fue donde me dejó tirado sin ningunas de mis pertenencias”, narró la víctima .

Relató que de inmediato acudió a pedir ayuda a la policía y no hicieron nada, lo único que le dijeron fue, que me regresara a su casa. Solo me resta decirles que son unos incompetentes…