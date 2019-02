Denuncia ciudadana.

Diario del Golfo

Solicitamos su apoyo los colonos de la Colonia Lázaro Cárdenas:

*DENUNCIA CFE*

DESDE AYER VIERNES 08 Febrero 2019 a las 19:30 pm hubo apagón enseguida hubo luz baja no trabajan REFRIGERADORES (lo que contiene alimentos se van a hechar a perder por que se desconectaron) incluso los que los vecinos que tienen conectado el refrigerador corren el riesgo a que se descomponga el refrigerador por no tener la carga eléctrica que debe de tener para trabajar correctamente y demas aparatos elctrodomesticos ya se reportó al 071las operadoras no envía al servicio técnico para verificar la falla ni para repararla, dicen que la corriente eléctrica es por el viento que los cables están haciendo falso contacto y que se habrán sulfatado los registros. Las operadoras proporcionan numero de reporte a unos si y a otros no.

Ya llevamos 21:30 hrs con la electricidad baja. 21:30 HORAS QUE LOS ALIMENTOS ESTEN REFRIGERADOS.

CFE HACE CASO OMISO A NUESTROS REPORTES DESDE QUE CFE SE VOLVIOBPARTICULAR EL SERVICIO SE VOLVIO OBSOLETO HAY QUE ESTAR REPORTANDO CADA CUATRO HORAS SIN QUE ACUDAN A RESOLVER LA FALLA.