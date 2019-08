Unas 169 personas ingresaron a la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos.

Alrededor de 169 personas han decidido ingresar a la Secretaría de Marina – Armada de México en el puerto de Coatzacoalcos.

La comandancia de la Tercera Zona Naval Militar invita a hombres y mujeres de 18 a 30 años para ingresar a esta Institución y formar parte de sus filas como Marinero de Infantería de Marina e integrarse a la Guardia Nacional.

Los interesados deberán presentarse antes del 1 de septiembre del 2019, en las instalaciones de la Tercera Zona Naval, de lunes a viernes en horario de oficina, con los documentos indicados en los requisitos:

Ser mexicano (a) por nacimiento. Tener 18 años cumplidos y hasta 30 años a la fecha de contratación.

Estatura mínima de 1.63 mts. en hombres y 1.55 mts. en mujeres.

Salir sano y apto en los exámenes médico, clínico y psicométrico.

No ser desertor o haber pertenecido a las Fuerzas Armadas, Instituciones de Procuración de Justicia, Seguridad Pública Federal, Estatal y/o Municipal.

No tener antecedentes penales.

Currículum Vitae.

Acta de nacimiento.

Certificado de estudios.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de trámite de liberación.

Credencial de elector o recibo en trámite de adquisición o reposición.

Comprobante de domicilio.

Carta de antecedentes no penales de la localidad y entidad federativa.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Dos fotografías a color tamaño infantil recientes.

Fotografía a color cuerpo completo de frente y de perfil.

Índice de masa corporal (IMC) no mayor del 24.9.

Contar con firma Fiel vigente.

Es importante subrayar que formar parte de la Armada de México, te permitirá servir al pueblo de México con los más elevados valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo, además de desarrollarte laboralmente con un sueldo seguro; también te ofrece servicio médico integral, fondo de ahorro, becas, seguro de vida militar, prestaciones, fondo de vivienda militar, vacaciones, entre otros.

Hasta el momento, 169 personas han decidido ingresar a la Armada de México, quienes durante su carrera naval se adiestrarán y capacitarán en aspectos jurídicos, técnicos, tácticos, operacionales, favoreciendo las áreas: axiológicas, cognoscitivas y psicomotrices, que les permitan desempeñarse con eficacia y eficiencia durante el ejercicio de su función ante la sociedad, con estricto apego al marco legal vigente, mediante la protección y respeto absoluto a los Derechos Humanos.

Para mayor información, los interesados podrán acudir a la Tercera Zona Naval ubicada en Lerdo Núm. 101, Col. Centro, Coatzacoalcos, Veracruz, asimismo se pone a su disposición el siguiente número de teléfono: 212 27 14.