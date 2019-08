Lleva Ejército más de 14 mil libros de texto a zonas rurales de sur de Veracruz.

Más mil 900 alumnos serán beneficiados con la entrega de más de 14 mil libros que realizó la Secretaría de la Defensa Nacional a

través de las Comandancias de la VI Región Militar y de la 29/a. Zona Militar.

La autoridad castrense informó que de conformidad con el Convenio de Colaboración

SEDENA-SEP-SEMAR, para la custodia, traslado y distribuciónde libros de texto

gratuitos, personal Militar perteneciente a este Mando Territorial proporcionó este apoyo

en el Sur de Veracruz.

Dijo que en cumplimiento a las misiones que se tienen encomendadas en la Ley Orgánica

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como al compromiso que se tiene con la

sociedad civil, el personal castrense realizó el apoyo de traslado de más de 14 mil

libros de texto gratuitos en los siguientes lugares:

1/er. Batallón de Infantería, ubicado en el municipio del San Andrés Tuxtla, Ver.

– Supervisión escolar No. 636, localidad de Nuevo Ixcatlán, Mpio. de Playa Vicente,

Ver.

– Supervisión escolar No. 697, localidad de Xochiapa, Mpio. de Santiago Sochiapa, Ver.

44/o. Batallón de Infantería, ubicado en el Municipio del Ixhuatlán del Sureste, Ver.

– Escuela Primaria José Vasconcelos, Localidad Linda Vista, Mpio. de Las Choapas,

Ver.

– Escuela 24 de Febrero Localidad Graciano Valenzuela, Mpio. de Las Choapas, Ver.

– Escuela Primaria Leona Vicario, Localidad Enrique Huitron, Las Choapas, Ver.

– Supervisión de Zona No. 845, Las Choapas, Ver.

Más de 1,900 alumnos serán beneficiados, lo cual generará un impacto positivo en

la comunidad estudiantil, al atender sus necesidades.