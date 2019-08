Dormir bien es fundamental para niños y jóvenes: IMSS.

Para un mejor aprovechamiento escolar, niños y adolescentes deben dormir al menos ocho horas, en una habitación libre de ruidos y luz para favorecer un buen sueño, recomendó el Instituto Mexicano del Seguro social IMSS.

La doctora Marien Karina Muñoz Toledo, directora de la Unidad Médico Familiar UMF No. 60, explicó que una tercera parte de la vida del ser humano la dedica a dormir.

Un sueño reparador favorece en los infantes la capacidad intelectual y física, produce relajación muscular y libera la tensión acumulada durante el día.

“El sueño es un estadio fisiológico recurrente de reposo del organismo, es una actividad esencial para la supervivencia del organismo al cumplir con la función de descanso y con una finalidad restauradora y homeostática (estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo), el almacenamiento de energía celular y de procesos de memoria, así como de la termorregulación”, explicó.

Afirmó que es necesario dormir lo suficiente, en el caso de los niños que tienen entre tres y cinco años, requieren de 10 a 12 horas; de seis a 13 años, entre nueve y 11 horas; de 14 a 17 años de ocho a 10 horas; de 18 a 25 años, entre siete y nueve horas.

Los hábitos son importantes para lograr el descanso necesario, como tener una rutina previa a la hora de dormir, y realizarse a la misma hora, incluso los fines de semana y durante las vacaciones.

La luz y ruidos no permiten el sueño reparador, al estimular al cerebro no permiten llegar a la fase profunda. En la habitación no debe haber aparatos electrónicos (teléfonos celulares, tabletas, televisiones o reproductores de música) para que los niños y adultos descansen adecuadamente.