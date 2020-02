…Mar de emociones..

Autor: Kika millot.

Fui navegando en el mar de las desilusiónes ,y las corrientes me arrastraron hacia un vacío ,del cual por más que daba suspiros sentía que más me ahogaba

Y en el lamento de las almas desvanecidas del profundo mar ,un rayito de luz se dejó ver ,de entre las tinieblas y obscurecidas y profundas aguas turbulentas .

Y con un impulso ,y un grito desgarrado por decir tu nombre ,salí aflote,y de entre las neblinas seguí ese rayito de luz que al llegar a el .sentí el más calido de mis suspiros

Me tomaste de la mano me subiste en tu barca y me abrazaste tan fuerte atu pecho que todos mis miedos y penumbras se volvieron como un arcoiris de colores y fue así que ese día de angustias ,con un beso que me diste ,mi corazón volvió a sentir lo que llamamos amor.