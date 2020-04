La pandemia nos aleja.

Tiempos llegarán aquellos que no conocemos, el futuro es incierto eso es cierto, aunque suene a trabalenguas , el camino hoy para muchos es difícil y muy cansado , los días y meses pasarán, pasarán los años y los tiempos cambiaran, cuando podamos salir a la calle y buscar al amigo que hoy a quedado distanciado por la pandemia que nos aqueja ese amigo ya no estará más no hubo oportunidad de despedirle O no tendremos oportunidad de despedirnos, el mundo inevitablemente está cambiando como lo ha hecho siempre solo que ahora va muy rápido,parece tener prisa ,¿donde han quedado los versos ?¿Dónde ha quedado el poeta ? ¿Dónde está el que cantaba y multitud lo seguía? ¿Dónde están los aplausos ? Aquellas noches de lunas llenas en dónde la inspiración llegaba,hoy parece como si jamás el cielo hubiera existido, nadie admira hoy las estrellas ni el mar arrullan a nadie , las flores hoy están más bellas y nadie las puede mirar, dicen que la vida no es justa hoy lo puedo apreciar , hoy solo se escucha y se Lee ( quédate en casa) hoy anhelamos ver a los amigos esas reuniones maravillosas y a tantas que no fuimos por el ajetreo de la vida , deseo poder ver a mis amigos y familiares cuando todo esto terminé cuando todo esto llegué el planeta habrá cambiado los días y las noches ya no serán iguales. ( EL AMANECER DE UN LOCO ENAMORADO) A.RV