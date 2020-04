Hoy reflexioné sobre polo mi amigo, él no habla solo grita de repente, tendrá ya unos 40 años aproximadamente, nació así, nunca ha hablado nunca, conoció la belleza del amor pero fué compensado y afortunado al no experimentar el infierno de un desamor, la vida pasa lentamente por su piel, sus ojos reflejan mucha paz ,paz que muchos no conoceremos jamás, él es Apolinar (polo de cariño) como le decimos todos, un día se irá de este planeta sin saber que estuvo en él Sin pena ni gloria, ” la vida es una película digna de contar” Mi amigo Apolinar ( EL AMANECER DE UN LOCO ENAMORADO) A.R.V

El es mi amigo Polo(foto del autor)