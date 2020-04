La raiz de un árbol casi moribundo en medio de gran bosque lleno de aves entre la oscuridad de la noche silenciosa, el canto de los grillos ,ranas y a la luz de la luna y las luciernagas, ese arbol magestuo ya casi sin hojas, muchos nidos de toda clase de aves a través del tiempo habian empollado ahi, cuanta vida y cuantas melodias, los primeros cantos de aquellas aves él habia escuchado a través de tanto tiempo, le tocó ver como aprendían a volar sobre sus ramas , era un enorme árbol y muy frondoso en sus buenos o mejor años daba una sombra impresionantemente refescante, en aquellos días de verano ahí bajo su sombra muchos animales de ese bosque podian descansar y en algunas ocaciones algunos cazadores disfrutaron de su refrescante sombra algunos hasta ahí podieron dormir enmedio del bosque, ese maravilloso árbol con tan inmensas raíces que lo sostenian de pie eran ellas que cada dia le decian aguanta un poco más no te rindas, ese árbol ya era viejo y ya no daba frutos como antes, ahora solo esperaba la muerte repetina tal vez un fuerte viento que lo derribara como esos con los que antes el habia peleado de pie en sus juventud o que lo partiera un rayo de dos, tantas historias y tantos secretos, él recordaba que ahí bajo sus ramas también una pareja de enamorados habian tenidos sus mejores momentos íntimos, teniendo por colchón sus hojas y por techo sus ramas y las estrellas, hoy ya casi sin fuerzas se esta despidiento de su ciclo en este planeta; pero le queda la satisfacción de haber sido un buen árbol en la vida, aunque nunca nadie lo aplaudió, más bien fué ignorado por casi todo el mundo, eso no significa que no cumpliera su proposito en la vida y¿ cual era ese ? Pues no era otra cosa que *ser un buen árbol en la vida*, sus raíces no pueden más sostener su gran peso ahora sera leña tal vez o algun uso le darán o solo quedará en el olvido ahí en su propio bosque derribado por las años , ¿Ha como pesan los años? lo que si sé es que puede ser madriguera para algún roedor y aún en su muerte seguirá siendo util y una bendición en la vida . ( EL AMANECER DE UN LOCO ENAMORADO ) A.R.V

