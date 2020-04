CONTEXTO POLITICO

Roberto PÉREZ LÓPEZ



Durante ocho décadas el sistema político mexicano ha sido manejado al libre albedrío del PRI, desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto se sostuvo el empobrecimiento del neoliberalismo, la gran mayoría de millones de connacionales crecimos y nos hicimos viejos con esa política.

A estas alturas es difícil erradicar los malos hábitos de la política neoliberal del PRI, y del PAN, su principal aliado, además de las rémoras PRD, MC, entre otros satélites, o sea, como diría ese viejo adagio: “chango viejo no aprende maroma nueva”, se creció con la cultura del viejo PRI: “el que no tranza no avanza”, por citar una de muchas prácticas.

Esa cultura se tiene que desterrar y erradicar para las nuevas generaciones, crear otra mentalidad distinta al viejo sistema político, llegamos al punto que es necesario y urgente crear otro chip entre la juventud, procurando instalar un sistema educativo que vaya guiando a la juventud a ser progresista y autosuficiente.

El gobierno del presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador podría ser la punta de lanza para empezar a erradicar todos los males del sistema político del país, la luchar contra el cáncer de la corrupción es la principal, sacar de la mentalidad del colectivo eso de que: “el que no tranza no avanza”.

Los tiempos cambian, las circunstancias no son las mismas, todos deben de entender que el gobierno de la 4 Transformación va en ese camino, en principio, restar y cancelar los privilegios en la cúpula del poder, como parte de una enseñanza para el pueblo de que el Cambio es Verdadero.

CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN

Los de la ultraderecha –PAN, PRI y sus aliados y rémoras- ya entendieron que así va el gobierno, de ahí empecinado y molestos a rabiar, se les acabo la mina de oro, ya Papa Gobierno no está para seguir derrochando el dinero de los mexicanos, y en esto van incluido los propios medios de comunicación y sus escandalosas “igualas” económicas.

El compromiso es ofrecer una mejor enseñanza para las nuevas generaciones, sentar las bases para crear un mejor futuro promisorio, de valores y cultura, dejar atrás los privilegios que siempre ahonda la diferencia de clase social, de los poderosos y los vulnerables del pueblo, hasta donde ya no llega la justicia social.

Los que a diario denostan y critican a la ligera sin fundamentos, son los que se oponen al cambio, los que durante muchas décadas han vivido del privilegio de Papa Gobierno, los que han sangrado al pueblo y desean que todo siga igual.