Mi último día.

Si muriera mañana, pediría al tiempo, bailar bajo la luz de la luna, escucharía el palpitar de tu corazón.



Si muriera mañana, le diría al mar que tus huellas y mis huellas se hicieron una sola,y nadaríamos como locos sobre la orilla del mar.



Si muriera mañana, le diría al viento, que me permitiera tocar tu rostro y que de frente me dieras un beso que durará una eternidad.



Si muriera mañana, le diría al fuego, que me estrecharas entre tú cuerpo y me hicieras tuya hasta tocar las nubes y al ocultarse el alba.



Si muriera mañana, le diría a la tierra que me diera solo un día más para sembrar de sonrisas al mundo, y decirte simplemente que si muriera mañana, te dejaría mi corazón latiendo de tanto amor …

AUTOR:KIKA MILLOT

LA POETA DEL AMOR 💙.

Si muriera mañana.