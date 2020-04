Alma de niño.

Recuerdo aún aquel día en que corría por las calles , correteando como loco, las siluetas de esos pequeños seres extraordinarios.

Los juegos de antes



Me caía, me raspaba las rodillas, entre risas y llantos, enojos y frustraciónes, por no poder ganar un simple juego. Regresaba a casa y me dormía molesto.



Cómo olvidar aquellos que con sonrisas dulces hacian un mundo mágico, sacaban fuerzas de no las había, para seguir jugando.



Cómo olvidar esas tardes de canicas, de rayuelas, tejo ,y bote pateado. Cómo olvidar a los amigos, que decíamos ser pandilla, con pantalones cortos, zapatos de tela, y playera regaladas.



Cómo olvidar esos rostros, de personitas lindas, de alma pura, que con el paso del tiempo se convirtieron en hombres. Y que a pesar de haber crecido, nunca dejamos de ser como niños…



AUTOR: KIKA MILLOT

LA POETA DEL AMOR 💙