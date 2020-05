Vivencias.

Arturo Roque Vargas.

Un café se acompaña mejor con un pan y una linda sonrisa ,con una buena plática,paz y armonía.

Tomar una copa no es lo mismo sin compañía.

El vino parece no saber que hacer en una sola copa cuando la otra está vacía.

Escuchar un bolero ,un tango, o hasta unas rancheras jamás serán cananciones lindas asi, porque lo que las hacen hermosas son una buena compañía. Quiero levantar mi copa y brindar por un nuevo y bendecido día. Cuando nuestras copas suenen esa si será la más bella melodía, mañana será un nuevo día Y los dos digamos *SALUD ARRIBA AL CENTRO Y PA’ DENTRO* después de este virus covid-19 de este año 2020 está pandemia terrible ,lo mejor será seguir vivos *has todo por manterte con vida* ( reflexiones poéticas durante la contingencia vital Covid19) *A.R.V*