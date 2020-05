La lluvia cae sobre mi rostro,y cada gota hacia desvanecer mis lágrimas.y mi sentir se tornaba frío como un aisber proveniente del polo Norte.,



Y yo ahí postrada de rodillas casi a punto de arrancar mi corazón , que de tanto amor lástimado está .



Y la lluvia de ilusiones ,se desvanecía, y corrían ríos de aguas turbias que no dejaban ver lo que frente ami estaba ,.



Me levanté grite tu nombre tan fuerte ,que retumbaba y hacia ecos en esa inmensa calle ,donde nadie había ,y corrí desesperada ,como un caballo salvaje desbocado, tratando de encontrar la salida.,



Y parada junto al mar le pedí al tiempo que me dejara abrazarte , y besarte nuevamente , para así entregarte lo más bello de mi ,mi corazón tan bello y puro ,para así despues morir.



AUTOR: KIKA MILLOT

LA POETA DEL AMOR 💙