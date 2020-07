CUANDO NO TENIAS*

Cuando no tenías a quien mandar ¿ a quién mandabas?

Cuando no tenías a quien amar ¿ a quién amabas ?

Cuando no tenías por quién vivir ¿ por quién vivías?

Cuando no tenías a donde ir ¿ a dónde ibas?

Cuando no tenías por quién pedir ¿por quién pedías?

Cuando no tenías en quien creer ¿ en quién creías?

Cuando no tenías por quien Trabajar ¿ por quién lo hacías?

Cuando no tenías en quien pensar ¿ por quién lo hacías?

Cuando no tenías por quién cantar ¿ por quién lo hacías?

Cuando no tenías por quien reír ¿ por quién reías ?

*Cuando no tenías ésta y muchas cosas más recuerda siempre te tenías y por ti mismo vivías.*

(El renacer de un loco enamorado) A.R.V