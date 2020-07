Soy libre!

Soy un hombre libre de pensamiento y libre físicamente, nací libre y libre seguiré, amo mi libertad esa que ningún mortal me dio sino más bien la libertad que el creador puso en mi ser. Y que a lo largo de mi vida he podido mantener , amo ser quien soy de donde vengo y donde voy amo pensar por mismo y si por pensar libremente alguien se siente ofendido no tengo culpa de los temores ajenos , camino por la vida libre como el viento agradecido de esta libertad que algún día se irá conmigo a la otra dimensión aún desconocida para mi donde al igual que aquí pienso ser libre libre como siempre he sido.

( EL AMANECER DE UN LOCO ENAMORADO) A R.V