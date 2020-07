ISABEL ( UN AMOR DE ILUSIONES)

Postrada en un rinconcito de su habitación,

Yacía Isabel,

Su rostro reflejaba cansancio ,dolor y frustración.

Recordando su risa ,su mirada y todo su ser ,

Este amor que jamás pudo ver, de sus ojos caían lágrimas qué hacían un charco entre sus rodillas y sus pies,

Era tan grande su dolor que no concordaba cuál había sido su error ,

Sacudió su pelo y se dispuso a salir corriendo de su habitación,

Entre palabras cortantes expresaba

¿Cuánto amor pude dar yo?

¡Expresó furiosa¡Anonadada de sí misma,

por haber dado tanto y no haber sido correspondida por todo lo que ella dio.

En su caminar por las calles buscaba como loca su rostro, pero fue en vano, no lo encontró., De la nada a lo lejos a su amor ella vio,

Camino con pasos firmes hacia él, lo miro desde lejos y sonriendo ella la vuelta dio,

Su conciencia le decía,

¡No sufras más por un amor!

¡Ámate a ti misma!

Su conciencia le replicó Y entonces me encontrarás el verdadero amor.



Autor Kika millót

La poeta del amor

27 /07 /2020.