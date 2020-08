A clases el 24 de Agosto!

Resumen del mensaje que emitió el Secretario de Educación Pública SEP Esteban Moctezuma Barragan, 3 de agosto de 2020:



1. Empezaremos en línea. El 24 de agosto del 2020. Paciencia y prudencia para que no nos pase lo que en otros países.



2. Presenciales solo cuando el semáforo esté en verde en cada estado.



3. A pesar de las adversidades es posible avanzar en los aprendizajes. No significa reaplazar la escuela. Los maestros son insustituibles.



4. 15 millones de alumnos ya tienen su cuenta de correo electrónico.



5. Acuerdo con 4 televisoras que dará servicio a 30 millones de estudiantes.



6. Seis canales de televisión transmitirán a favor de la educación.



7. Nutrición, ejercicio e higiene son las claves para una vida saludable.



8. Quedarse en casa permite que la pandemia sea controlable.



9. Coordinación para hacer llegar los libros de texto.



10. El acuerdo por la educación nos incluye a todos.



11. El magisterio seguirá percibiendo sueldos y prestaciones completos.



12. No solo está cambiando la educación, también la televisión.



13. Todas las transmisiones incluirán LSM.



14. 24 de agosto, inician transmisiones. Se evaluará lo aprendido.



15. A partir del 3 de agosto se resuelven dudas, canales 11 y 14.



16. Actividades esenciales: papelerias, editoriales, librerías.



17. Hay una educación pública antes y después de la pandemia.



18. ¡Qué mejor momento que la adversidad para reconciliarnos por la educación!



