Quiero escribir pero no en papel.

Quiero escribir pero no con tinta.

Quiero escribir pero no tristezas.

Quiero escribir en tu sonrisa y dibujar tu futuro donde esa sonrisa esté permanente en tu rostro y con ella ilumines mi corazón y mi mente.

Quiero escribir una canción en lo más íntimo de tu alma para decirte suavemente lo mucho que te amo y lo inmensamente feliz que soy de tenerte.

Quiero escribir en tus sueños esos donde ves tu casa con ese enorme y bello jardín,donde puedo verte cuidando cada uno de los detalles como siempre lo haces.

Quiero escribir que te amo pero quiero hacerlo en tu espíritu en tu alma y en todo tu hermoso ser.

Quiero escribir en la espuma del mar los mas bellos poemas que nacen en mi al verte sonreír

( EL AMANECER DE UN LOCO ENAMORADO) A.R.V