Alejandro Martínez, decanse en paz.

Falleció el periodista Alejandro Martínez.

Coincidimos en el proyecto periodístico, la edición “Extra del diario de Sotavento” , cuando Cirilo Vázquez Lagunes compró ese rotativo, a don Alfonso Grajales Gómez.

La última vez que lo vi, transmitía un programa de Internet, estaba muy desmejorado de salud.

El comunicador nacido en la Ciudad de México, y radicado por casi 40 años en Coatzacoalcos, en redes sociales fue recordado por varios de sus colegas y amigos.

El redactor Ernesto Malpica Hernández publicó:

Lamentable deceso del amigo periodista Alejandro Martínez Hernández, a quien tuve la oportunidad de conocer en el año 1983, en la redacción del Diario Tribuna del Sur, propiedad del aquel entonces líder petrolero Héctor García Hernández, mejor conocido como “El Trampas”.

Alex, fue uno de los muchos periodistas “chilangos” que contrató García Hernández, para que vinieran a dirigir y administrar su periódico, encabezados por Luis Esparza, como director, Martínez Agis, como subdirector, Carlos Hernández, como jefe de información y Alejandro Martínez Hernández, como jefe de redacción, todos precedidos de gran fama por haber incursionado en diarios capitalinos.

Todos ellos fueron pioneros del naciente periódico ubicado en el que fuera moderno edificio ubicado en Lázaro Cárdenas y Abasolo, en donde actualmente están las instalaciones del Liberal.

Martínez Hernández, era una persona sería, sincera, respetuosa y siempre estaba pendiente del trabajo de los reporteros, nunca de los nunca se le escucharon malas palabras o que reprendiera a alguien con palabras altisonantes, todo lo contrario, orientaba a algunos de como iniciar la nota informativa, desde su enorme mesa de redacción de fina madera, su palabra de siempre era la de “cómo vas chato”, que traes “chato”. Los fines de semana o días de pago, le gustaba convivir con la raza, con quienes jaló parejo en aquellas noches de bohemia que culminaban al amanecer, todos en santa paz.

Tras la caída de García Hernández, preso en la ciudad de México, acusado por Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, todos los periodistas “chilangos” emigraron de regreso a México, sólo Alejandro Martínez Hernández, enamorado de Coatzacoalcos, se quedó en el puerto, en donde formó su familia y continuó trabajando en lo que amaba, el periodismo, creando su columna critica “Café Polaco” que se publicaron en varios diarios de la localidad y la región, además de que fundó un portal denominado Hechos del Sur de Veracruz de línea crítica.

Hoy a los periodistas de la vieja guardia, nos consternó la noticia de su deceso a causa de añeja enfermedad renal, la última vez que se le vio a Alejandro, fue en un programa en Internet, al lado del periodista Jorge Tolentino. Descanse en paz.

Así lo rememoró Daniel Hernández León:

Tomando café …

QEPD Alejandro Martínez.

No bien me recupero de una infausta noticia , cuando ya estoy leyendo otra, ya no oculto mi temor de abrir las redes sociales y enterarme del lamentable fallecimiento de un amigo , un familiar o un personaje de la vida pública ; tampoco dejo de lamentar por aquellos a quienes sin conocerlos o sin ser famosos , han perdido su batalla contra esta indeseable pandemia .

Así como empiezo mi comentario “tomando café”, me entero del sensible fallecimiento de Alejandro Martínez Hernández

” Café Polaco”.

Hace muy poco tiempo le dedique unos modestos comentarios a su larga y prestigiada carrera en los medios de comunicación, reciente se hizo merecedor de Premio a su trayectoria periodística.

Fuimos amigos desde su llegada a Coatzacoalcos a mediados de los 80.

Otros queridos compañeros de oficio de Alejandro , se han encargado de reseñar su trabajo en los distintos medios de comunicación donde colaboró, simplemente quiero dejar patente mi aprecio por él, como amigo.

Compartimos muchas veces comentarios que se quedaron en la mesa del café y en el recuerdo de un servidor.

Alejandro era mordaz, agudo en su visión de los acontecimientos y de cierta manera de un humor especial , alguien en los muchos comentarios que ha generado su fallecimiento dijo , “zocarrón”…bien dicho.

Descanse en paz Alejandro, buen periodista , mejor amigo.

Un espacio se abre para las nuevas generaciones de periodistas dedicados al comentario político, difícil de llenar, pero ejemplar para continuarlo.

Lamentable su partida , como la de muchos queridos y entrañables amigos que hoy están en el recuerdo grato de este servidor.