Que el amor duele?

Pero porque debe doler ?

Pienso que el dolor es señal de que estamos vivos por que también el dolor es un sentimiento indiscutiblemente.

Duele de que es un compromiso que te hace entregarte hasta la ultima gota de tu sangre .

La pregunta es:¿ el amor duele por que más bien no es correspondido o por que es ignorado?

Las penas del alma son penas que te encarcelan y te condenan a una muerte lente y tormentosa de donde no puedes escapar por que es tu cárcel y es mental y nadie tendrá la Capacidad de sacarte de ahí, solo tu lo podrás hacerlo sí es que nace en tí un ápice de sentimiento llamado amor propio.

Tu tienes la llave para salir y en lugar de decir el amor duele digas el amor es maravilloso me encanta estar enamorado.

( EL AMANECER DE UN LOCO ENAMORADO) A.R.V