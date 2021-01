Las mastografias del IMSS.

La Oficina de Representación en Veracruz Sur, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), invita a la población femenina a someterse a la mastografía. Para ello dispone de tres unidades móviles que recorren las unidades médicas de la región sur de Veracruz.



El responsable de Salud Pública, doctor Baldomero Vargas Brito, detalló que uno de los mastógrafos se encuentra en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1, en Orizaba, para atender a la población femenina derechohabiente hasta el 26 de enero.



Posteriormente, los días 25 y 26 de enero se ubicará en la UMF No. 3, en Nogales; el 27 de enero, corresponde a la UMF No. 3, en Río Blanco; cierra el mes, los días 28 y 29 en la unidad en Ciudad Mendoza.



En lo que corresponde al mastógrafo número 2, esta semana se encuentra en la UMF No. 60, en Coatzacoalcos; y del 25 al 29 de enero, en la UMF No. 67, en el mismo municipio. Se hace un atento llamado a las mujeres mayores de 40 años para que acudan a solicitar una cita.



Aunque la pandemia por COVID-19 continúa, las acciones de prevención se mantienen, con la aplicación de protocolos de higiene y seguridad para disminuir el riesgo de contagio.



Se pide a las derechohabientes acudir con cubrebocas, usar alcohol gel y apoyar al personal de las unidades, con las indicaciones que les brinden al ingresar.



El cáncer de mama es una enfermedad curable siempre y cuando se detecte en forma oportuna; es una enfermedad que se presenta principalmente en mujeres, pero puede aparecer también en hombres.



Las campañas preventivas son permanentes, puesto que la mastografía favorece la identificación de anormalidades en los senos, que no siempre son palpadas con una exploración física.



El tercer mastógrafo con el que Veracruz Sur mantiene la lucha contra el cáncer de mama, los días 21 y 22 de enero está programado para acudir a la UMF No. 31, en Temazcal; el 25 y 26 de enero, estará en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 19, en Cosolapa; el 27 y 28, en el HGSZ No. 16, en Omealca; y cerrará el mes, los días 29 y 30, en la UMF No. 13, en Paso del Macho.