Control de embarazo evita riesgos:IMSS.

El control del embarazo contribuye a que la gestación llegue a término en óptimas condiciones para el binomio madre-hijo.

La vigilancia estrecha permite que en caso de detectar alguna situación anormal durante su desarrollo, se otorguen atención y tratamiento oportunos y de esta forma, disminuir los riesgos para ambos.



El gineco obstetra adscrito al Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Orizaba, Luis Montoya Laredo consideró que lo ideal, es que las mujeres y parejas que deseen un embarazo, previamente se realicen valoraciones médicas y se sometan a análisis para determinar si las condiciones de ambos son óptimas, e incluso identificar patologías hasta ese momento desconocidas y que la falta de tratamiento, pueden complicar un embarazo.



Explicó que por ejemplo infecciones de vías urinarias, enfermedades crónicas inflamatorias, de transmisión sexual, presencia del virus papiloma humano, sobrepeso, obesidad, bajo peso, cuadros de anemia y enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión o del sistema inmune como lupus, VIH, afectan el embarazo.



Mencionó que derivado de la emergencia sanitaria, los síntomas respiratorios en una mujer embarazada no deben desestimarse y si bien en la temporada invernal son frecuentes los cuadros gripales o infecciones respiratorias leves, es muy importante que quienes se encuentren gestando, redoblen las medidas de prevención y cuidado.



Recomendó a las mujeres embarazadas, evitar acudir a lugares donde hay aglomeración de personas, ya que su condición las coloca en mayor riesgo, “Deben tomar en cuenta que el virus, al atacar el sistema respiratorio, condiciona que disminuya la oxigenación hacia su bebé y puede provocar una insuficiencia respiratoria aguda”, enfatizó.



Destacó que a fin de proteger a las mujeres embarazadas en esta emergencia sanitaria por COVID-19, en el HGR No. 1 se han modificado por ejemplo, la periodicidad de las citas subsecuentes para que cuando acudan las áreas se encuentren apartadas y no estén en contacto con quienes van a la unidad por una infección respiratoria.



Afirmó que las citas se dejan abierta al servicio de Urgencias cuando detectan algún síntoma o condición anormal, de los que previamente han recibido amplia orientación, tanto por el personal de las clínicas de donde las derivan a partir de la semana 28 cuando se trata de un embarazo normal o antes, cuando identificaron complicaciones, como de quienes integran el servicio de Ginecología en el hospital.