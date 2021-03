Dormir suficiente es saludable.

Dormir lo suficiente de forma profunda e ininterrumpida para evitar trastornos en el sistema nervioso e inmunológico, recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

Sueño reparador

En el marco del Día Mundial del Sueño, la directora de la Unidad de Medicina Familiar UMF No. 60, Marien Karina Muñoz Toledo explicó que este año bajo el lema “Sueño regulador para un futuro saludable”, la calidad de vida mejora si se descansa la cantidad de hora que requiere el organismo, para tener un descanso reparador, y es que un sueño de calidad brindará fuerza y energía.



Para tener un descanso adecuado, recomendó tener hábitos saludables de sueño, también conocido como higiene del sueño, que son sugerencias encaminadas a modificar situaciones identificadas como coadyuvantes en el insomnio, como es despertarse todos los días a la misma hora, no irse a la cama a dormir si no se tiene sueño, evitar tomar café, alcohol o cigarro antes de dormir.



A la lista anterior se agrega evitar la estimulación como la televisión, uso de computadora o celular, en cambio se puede escuchar música tranquila así como una lectura relajada; evitar comidas abundantes antes de acostarse; y mantener condiciones cómodas para dormir una temperatura agradable, sin luz y ruidos, explicó Muñoz Toledo.



El IMSS recomienda a los adultos dormir entre siete y nueve horas; de 14 a 17 años de ocho a 10 horas; de seis a 13 años, de nueve a 11 horas; de tres a cinco años de edad, de 10 a 13 horas de sueño.



La directora mencionó que es importante que la población de cualquier edad tenga un sueño agradable, placentero, rejuvenecedor y libre de emociones negativas.