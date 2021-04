Evitemos la Tercera Ola de covid-19.

Evitemos los contagios.

No Te Subas a la Tercera Ola”, es el atento llamado que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Veracruz.

Busca sensibilizar a la población a que en este periodo vacacional permanezca en casa y se corten las cadenas de transmisión por COVID-19.

La institución pide evitar viajar o acudir a lugares concurridos, interactuar en forma innecesaria con personas fuera del entorno y mantener las recomendaciones de sana distancia, uso de cubre bocas, alcohol gel y lavado frecuente de manos.



El epidemiólogo adscrito a la Unidad de Medicina Familiar UMF No. 1 en Orizaba, doctor Lino Marañón Reyes, señaló que con el argumento de que playas, balnearios, nacimientos de agua, lagunas y lugares recreativos se encuentran al aire libre, algunos sectores de la población optarán en los siguientes días, por acudir a disfrutar momentos de esparcimiento; sin embargo, es recomendable no salir de casa.



Aseguró que tales condiciones constituyen un grave riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2, si se toma en cuenta que en dichos centros convergen cientos de personas provenientes de diversos lugares y que durante la transportación, recorridos y hospedajes, han interactuado con otras, lo que va formando cadenas de transmisión y si a ello le sumamos que, por ejemplo, en actividades acuáticas se prescinde del cubrebocas y del uso de alcohol gel y jabón, la situación se agrava.



El especialista recomendó a quien disfrutarán días de asueto, permanecer en casa, ya que un ligero descuido basta para contraer el padecimiento, que si bien no en todas las personas manifiesta síntomas graves, e incluso puede pasar desapercibida la infección, la posibilidad de contagiar a alguien más vulnerable, es real.



Dijo que sería lamentable que familias en cuyo seno, a lo largo de un año no se ha presentado la enfermedad, derivado del exceso de confianza o de querer salir a pasear, al estar en contacto con alguien asintomático, uno de sus integrantes adquiera el virus en quien sí cause complicaciones o hasta deceso, especialmente en personas con sobre peso u obesidad, con enfermedades crónicas o de la tercera edad.



El médico Marañón Reyes reiteró el llamado: “No te subas a la tercera ola, quédate en casa en Semana Santa” y buscar alternativas de ocupación adecuada del tiempo libre y de convivencia en el núcleo familiar para estos días de asueto.